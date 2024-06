Miracle ! La capsule Starliner transporte son premier équipage jusqu’à l’ISS

On finissait par ne plus y croire, et finalement, tout s’est déroulé un peu comme dans un rêve brumeux, presqu’en catimini. Les journalistes et experts s’étaient tellement habitués aux reports de dernière minutes s’agissant du Starliner de Boeing que le décollage de la capsule à bord d’une fusée Atlas V a bien failli passer inaperçu. Et pourtant, malgré une micro fuite d’hélium (non réparée) sur l’un des propulseurs, la fusée Atlas V s’est élevée dans le ciel de Floride à 10H52 (14H52 GMT).

After today's launch at 10:52 a.m. ET, #Starliner has reached a safe, stable orbit on its Crew Flight Test. @NASA_Astronauts Butch Wilmore and Suni Williams are on their way to @Space_Station.

More: https://t.co/l87WEoAwvh pic.twitter.com/GKuweW2Vyh

— Boeing Space (@BoeingSpace) June 5, 2024