Suite à l’annonce d’Orange Cybersecure, l’opérateur arrête le blocage automatique gratuit des appels indésirables

C’est un peu le corollaire malheureusement logique de l’annonce d’Orange Cybersecure, un service payant (7 euros/mois pour les abonnés Orange/Sosh) qui permet de bloquer les appels mobiles et fixes indésirables sur un maximum de 10 appareils par foyer ou de bénéficier d’une assistance téléphonique 7 jours sur 7 avec des spécialistes cyber. La fonction de blocage était auparavant disponible gratuitement via une app idoine, et comme on pouvait le supposer, cette dernière disparaitra avec l’arrivée d’Orange Cybersecure. Il n’y a pas de petits profits.

Pour autant, l’app (iOS et Android) gardera encore un intérêt pour ceux qui ne veulent pas débourser 7 euros/mois : les appels indésirables ou malveillants seront en effet toujours détectés et l’utilisateur continuera à être averti de la nature malveillante de ces appels. Ce sera ensuite à l’abonné mobile d’accepter ou de bloquer le numéro rentrant, une étape qui était auparavant assurée par le logiciel.

Bref, si l’on aurait pu espérer qu’Orange maintienne la fonction de blocage, force est de constater qu’Orange continuera d’assurer l’essentiel pour ses abonnés mobile, soit avertir l’utilisateur d’un appel entrant possiblement « louche ». Ce n’est déjà pas si mal.