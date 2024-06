Bill Gates, co-fondateur de Microsoft, va publier ses mémoires

Les amateurs de biographie de gens célèbres seront ravis, ceux qui espéraient connaitre les coulisses de Microsoft un peu moins. Bill Gates a passé ces dernières années à écrire ses mémoires, un ouvrage intitulé Source Code: My Beginnings qui couvrira les années d’enfance du milliardaire jusqu’à la création de Microsoft en 1975. Dans un article de blog, Gates explique ce livre racontera « les moments les plus difficiles de mon enfance, y compris le sentiment d’être un inadapté lorsque j’étais enfant, me heurter à mes parents en tant qu’adolescent rebelle, aux prises avec la perte soudaine d’un proche. moi, et j’ai failli me faire expulser de l’université. »

My upcoming memoir Source Code is all about the lessons and experiences that laid the foundation for everything in my life that followed. https://t.co/BMN4gIsnnY

— Bill Gates (@BillGates) June 4, 2024