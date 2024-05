La sonde japonaise Akatsuki ne répond plus

Depuis près de dix ans, la sonde japonaise Akatsuki a été le seul engin spatial à étudier les dynamiques atmosphériques de la planète Vénus (située à 41 millions de kilomètres de la Terre). Malheureusement pour la science, l’Institut des sciences spatiales et astronautiques du Japon (ISAS) a annoncé avoir perdu le contact avec Akatsuki suite à une manœuvre effectuée à la fin du mois avril. La sonde était en période de contrôle de stabilité d’attitude réduite avant de devenir silencieuse, et l’ISAS travaille actuellement à rétablir la communication (sans succès donc pour le moment).

Lancée en 2010, Akatsuki a (avait ?) pour objectif d’étudier les conditions météorologiques de Vénus, ses éclairs ainsi qu’une potentielle activité volcanique. Malgré un échec lors de la première tentative d’insertion orbitale, la sonde a réussi lors de son deuxième essai, fournissant des données précieuses sur l’atmosphère de Vénus. Même si le contact avec Akatsuki n’est pas rétabli, Vénus sera bientôt revisitée par deux nouvelles missions de la NASA : DAVINCI, dont le lancement est prévu en 2029 et qui étudiera Vénus de ses nuages jusqu’à sa surface, ainsi que VERITAS, qui ne sera lancée pas avant 2031, et dont la mission consiste à explorer la surface et le noyau de Vénus.