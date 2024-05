Ticketmaster piraté : des hackers ont récupéré les données de 560 millions de clients

Le groupe de hackers ShinyHunters affirme avoir piraté Ticketmaster, service qui vend des places de concerts, et avoir collecté les données de 560 millions de clients. Cela inclut les noms, adresses, numéros de téléphone et une partie des informations des cartes bancaires utilisées.

Le gouvernement australien a déclaré être en contact avec Ticketmaster pour ce piratage. « Le Bureau national de la cybersécurité est en contact avec Ticketmaster pour comprendre le problème », a déclaré un porte-parole du gouvernement dans un communiqué.

Selon une capture d’écran largement diffusée sur les réseaux sociaux, ShinyHunters a publié des preuves du piratage sur le dark web. Les cybercriminels ont demandé une rançon de 500 000 dollars, soit quelque 460 000 euros, la décrivant comme une « vente exceptionnelle », selon le message.

Cette attaque présumée intervient au moment où Ticketmaster fait l’objet d’une procédure judiciaire lancée par les autorités américaines. La semaine dernière, le ministère américain de la Justice a assigné le géant du spectacle vivant Live Nation Entertainment, qu’il accuse de pratiques anticoncurrentielles dans l’organisation de concerts ainsi que la billetterie via sa filiale Ticketmaster. Les pratiques tarifaires de Ticketmaster, avec des frais élevés et l’absence d’alternatives, constituent depuis longtemps un problème politique aux États-Unis, et peu de mesures ont été prises pour ouvrir le marché à une plus grande concurrence.