Starship : le lanceur lourd se prépare pour son vol du 5 juin prochain

Le lanceur Starship s’apprête à décoller pour la 4ème fois de son histoire. Le lancement est fixé à la date du mercredi 5 juin, et cette fois, il s’agira avant tout d’évaluer le bouclier thermique réutilisable du deuxième étage sachant que ce dernier doit encore réussir son test de passage lors du retour dans l’atmosphère terrestre. Comme souvent lorsqu’il s’agit de lancer des fusées en cours de finalisation et de stabilisation, le vol pourrait encore être retardé : » Il y a de nombreux problèmes difficiles à résoudre avec ce véhicule » a déclaré Elon Musk sur X; « mais le plus gros problème restant est de fabriquer un bouclier thermique à retour orbital réutilisable, ce qui n’a jamais été fait auparavant. »

Le bouclier thermique du deuxième étage est composé de près de 18 000 carreaux hexagonaux en céramique, un revêtement qui devra résister à des chaleurs extrêmes lors du retour dans l’atmosphère. Et il y a intérêt que pas une seule tuile ne manque à l’appel, Musk précisant que la perte d’un seul élément en céramique pourrait compromettre la mission. Si le test est réussi, le Starship pourrait alors devenir à son tour un lanceur presque totalement réutilisable (le booster a déjà été récupéré), ce qui permettrait de diminuer considérablement les coûts de chaque lancement, à l’instar de ce qui se passe déjà pour les fusées Falcon 9 de SpaceX. La firme spatiale va t-elle enfin réaliser un « perfect » et récupérer l’ensemble des éléments du Starship après la mise en orbite ? C’est en tout cas un passage obligé si le Starship doit devenir le maillon le plus important du projet Artemis (retour des astronautes sur la Lune).