Google et Magic Leap signent un partenariat technologique autour de la réalité mixte

Considéré comme l’une des plus prometteuses startups au début des années 2010, Magic Leap n’a pas tenu toutes ses promesses (loin s’en faut), avec ses premières lunettes AR Magic Leap One. Malgré ces déconvenues et la désaffection d’une partie des investisseurs, Magic Leap a patiemment continué à développer des technologies de pointe pour les appareils de réalité Mixte et/ou augmentée, et notamment des optiques à la pointe du secteur.

Désormais, l’ancienne Licorne a trouvé un allié de poids : Google et Magic Leap viennent en effet de signer un « partenariat technologique stratégique multifacette ». Annoncé il y a quelques heures, ce partenariat combinera l’expertise de Magic Leap en matière d’optique et de fabrication aux technologies et aux plateformes (non spécifiées) de Google. L’objectif final est d’introduire une « gamme plus large d’expériences immersives sur le marché. » Bien que les détails du partenariat restent encore vagues, l’intégration des technologies de Magic Leap avec Android XR est évoquée, tout comme l’accès aux services AR de Google, ou bien encore l’utilisation par Google de la technologie d’affichage et des capacités de fabrication de Magic Leap pour ses propres projets de casques ou de lunettes XR. L’accord ne met pas un terme à la commercialisation du casque Magic Leap 2, ce dernier étant seulement destiné au secteur professionnel.

Si l’on en croit Reuters, Google a tenu que son partenariat existant avec Samsung ne soit pas modifié par ce nouvel accord avec Magic Leap. Les dernières rumeurs en date suggèrent que la firme de Mountain View ne développe plus ses propres lunettes intelligentes en interne mais poursuit plutôt un modèle de partenariat OEM, similaire à sa collaboration avec Samsung sur les casques XR. Ce changement de stratégie avait débouché sur le licenciement en janvier dernier de la totalité de l’équipe Google en charge du hardware de réalité mixte et/ou augmentée