Free : sur le Q1, l’opérateur a gagné plus d’abonnés que tous ses concurrents

Iliad pavoise, et il y a de quoi. La maison mère de Free a dévoilé ses résultats pour le premier trimestre 2024, et une fois de plus, les chiffres sont excellents. Le point fort, ce sont les 212 000 nouveaux abonnés sur le mobile et les 85 000 abonnés supplémentaires sur le fixe (dont 23 000 sur la fibre), soit un bonus total de 297 000 abonnés. C’est plus que trois principaux concurrents de Free (Orange, SFR et Bouygues Telecom). On notera que sur la même période, SFR a même perdu plus d’1/2 million d’abonnés (fixe + mobile) !

Free doit sa bonne forme sans doute à ses box particulièrement performantes, mais aussi et surtout à ses tarifs, qui ne bougent pas d’un iota (ou presque) tandis qu’à côté c’est la valse des étiquettes. Il n’est pas rare de constater que tel abonnement proposé à 20 euros il y a 3 ans culmine désormais aux alentours des 30 voir des 40 euros, alors que chez Free, l’abo à 20 euros…. est toujours à 20 euros.

Dévoilée à la fin avril, la Freebox Ultra devrait permettre à Free de consolider ses résultats

Free dispose de 15,21 millions d’abonnés mobile dont 11,34 millions (74,6%) abonnés au forfait Free, pour un revenu moyen par abonné de 12,2 euros par mois. Sur le fixe le nombre d’abonné passe à 7,49 millions (dont 5,74 millions en fibre optique), pour un revenu moyen par abonné de 36,3 euros par mois. L’optimisme est aussi de rigueur en Italie (+ 276 000 pour Iliad Italia et 11 millions d’abonnés au total) et pour

En Italie De l’autre côté des Alpes, iliad Italia garde sa place de leader des recrutements sur le mobile pour le 24éme trimestre consécutif, c’est-à-dire depuis son arrivée sur le marché. L’opérateur a recruté 276 000 nouveaux clients pour atteindre les 11 millions d’abonnés. Même tonalité en Pologne, où le groupe gagne 87 000 abonnés (pour un total de 15 millions d’abonnés).

Ces résultats explosifs permettent à Iliad d’afficher un chiffre d’affaires de 2,43 milliards d’euros sur le premier trimestre, en croissance de 11,2% sur un an. L’EBITDAaL du groupe atteint quant à lui les 878 millions d’euros sur le Q1 (+12,2%).