No Man’s Sky : l’extension Adrift plongera le joueur dans un univers parallèle… et vide

C’est sans doute un petit clin d’oeil au destin, à ce passé peu glorieux qui a vu Hello Games sortir son jeu d’exploration spatiale dans un état pitoyable, le joueur se retrouvant souvent très seul sur des planètes tout aussi vides de toutes vies. No Man’s Sky : Adrift Expedition, la 28ème extension (!!) du jeu désormais culte, permettra de retrouver cette sensation d’isolement, mais bien évidemment avec un lore et un gameplay bien mieux maitrisés. Adrift proposera une plongée dans un « uni-verse » parallèle assez loin des codes et de l’ambiance du jeu actuel : « Cet univers alternatif est également plus dangereux, avec des vers des sables en liberté et des œufs de démons se propageant sur les planètes. Les bâtiments sont brisés et rouillés, les quelques monuments restants étant les tombes de voyageurs perdus. Dans l’espace, une nouvelle frégate fantomatique fait signe, permettant aux joueurs de recruter un morceau de cet univers solitaire. »

Adrift n’est donc pas un monde où il n’y a pas de vie, mais un monde où il n’y a plus de vie (autre que celle du joueur et de quelques bestioles), l’ambiance recherchée semblant être plus proche du post-apo que de celle d’un Starfield. Outre son monde perdu et triste, Adrift introduira également un nouveau type de vaisseau spatial baptisé Iron Vulture destiné à servir de véritable sanctuaire dans cet univers impitoyable. No Man’s Sky : Adrift Expedition sera bientôt disponible sur les plateformes PC, Xbox Series, PS5, Switch, PCVR et PSVR 2.