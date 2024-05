Le remake de Dragon Quest 3 arrivera sur Switch, PS5, Xbox Series et PC

Annoncé depuis 3 ans, le remake du légendaire Dragon Quest 3 sort enfin du bois à pixels. L’éditeur Square Enix nous apprend que le jeu sera disponible sur absolument toutes les plateformes du marché, soit la Nintendo Switch, les Xbox Series, la PS5 et le PC (via Steam). C’est une heureuse surprise, sachant que ce type de portage rétro-gaming semblait initialement plus adapté à la Switch. Le portage du jeu bénéficiera du superbe rendu HD-2D que l’on peut déjà admirer dans des titres comme Octopath Traveler, OT: Triangle Strategy, Live A Live et la scène d’opéra de Final Fantasy VI Pixel Remaster. Concernant Dragon Quest 3, qui est sorti à l’origine en 1988 (oui, ça date), cette mise à jour graphique permettra sans aucun doute aux nouvelles générations de renouer avec le charme profond de cet excellent JRPG.

Pour rappel. la saga Dragon Quest a été en partie créée par les regrettés Koichi Sugiyama et Akira Toriyama, ce dernier étant l’auteur du légendaire manga Dragon Ball. Aucune date de sortie n’a encore été précisée pour ce Dragon Quest 3 qui semble désormais en très bonne voie : Yuji Horii, un autre créateur de la série des DQ, a en effet confirmé il y a quelques heures que le portage était presque prêt et qu’il venait de « play-tester » entièrement le jeu. Square Enix a aussi annoncé Dragon Quest XII : Les Flammes du Destin en 2021, mais là encore, aucune date de sortie à l’horizon.