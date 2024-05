Google investit 1 milliard d’euros pour l’IA et les data centers en Europe

Google s’intéresse un peu plus à l’Europe et décide d’investir 1 milliard d’euros en Finlande pour étendre ses data centers et utiliser la puissance dédiée à l’intelligence artificielle.

Expansion du data center de Google en Finlande

Ces dernières années, de nombreux data centers ont été installés dans les pays nordiques en raison du climat plus frais de la région, des avantages fiscaux et de l’abondance d’énergie renouvelable. Les voisins nordiques de la Finlande, la Suède et la Norvège, se sont récemment montrés de plus en plus critiques à l’égard de leur accueil, certains experts industriels estimant que les pays nordiques devraient utiliser leur énergie renouvelable pour des produits tels que l’acier vert, qui pourrait laisser une plus grande plus-value dans les pays.

La capacité éolienne de la Finlande a augmenté rapidement ces dernières années, de 75% pour atteindre 5 677 mégawatts en 2022, de sorte que les jours de vent, les prix sont devenus négatifs. Ainsi, des capacités renouvelables sont disponibles pour les centre de données comme celui de Google, qui achète de l’énergie éolienne en Finlande dans le cadre d’accords à long terme.

« La chaleur qui sort de notre centre de données finlandais sera réacheminée et fournie gratuitement par nos soins au réseau de chauffage urbain de la ville voisine de Hamina, qui couvre les ménages, les écoles et les bâtiments de service public de la région », assure Google.

Google a indiqué qu’il prévoyait d’atteindre des émissions nettes nulles dans l’ensemble de ses activités et de sa chaîne de valeur d’ici à 2030. Le mois dernier, le groupe a annoncé qu’il créerait de nouveaux data centers aux Pays-Bas et en Belgique. En début d’année, ce fut au Royaume-Uni.