Les films et séries qui arrivent sur Netflix en juin 2024

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en juin 2024 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Kübra: Season 2 – Kübra : Saison 2

Date : 06/06

Synopsis : Nouveaux pouvoirs… et nouveaux problèmes. Gökhan conduira-t-il ses disciples sur le chemin du salut ou de la damnation ?

Sweet Tooth: Season 3 – Sweet Tooth : Saison 3

Date : 06/06

Synopsis : Dans ce dernier chapitre, Gus et ses amis se lancent dans une expédition éprouvante avec l’espoir de trouver un remède au Fléau… et de découvrir enfin la vérité sur les hybrides.

Hierarchy

Date : 07/06

Synopsis : Les 0,01 % d’élèves représentant l’élite font la loi au lycée Jooshin, jusqu’à ce qu’un mystérieux nouveau venu transféré en cours d’année bouscule l’ordre établi.

Perfect Match: Season 2 – Perfect Match : Saison 2

Date : 07/06

Synopsis : D’anciens candidats de téléréalité Netflix cherchant encore l’amour se rencontrent et testent des relations. Mais attention, un seul duo sera désigné comme le couple parfait.

King of Collectibles: The Goldin Touch: Season 2 – Collector : Et Goldin touche le pactole : Saison 2

Date : 12/06

Synopsis : Ken Goldin et son équipe se diversifient au-delà du sport et s’attaquent aux objets de collection très recherchés de la culture pop, dont les comics, les reliques et plus encore.

My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman: Season 5 – Mon prochain invité n’est plus à présenter Avec David Letterman : Saison 5

Date : 12/06

Synopsis : David Letterman reçoit Miley Cyrus et Charles Barkley et offre un nouvel éclairage sur la vie et la carrière de l’artiste primée aux Grammys et de l’icône du basket.

Doctor Climax

Date : 13/06

Synopsis : Dans les années 70, un dermatologue thaïlandais éveille toute une population à la sexualité en devenant Dr Climax, un journaliste bien décidé à briser les tabous.

Bridgerton: Season 3 Part 2 – La Chronique des Bridgerton : Saison 3 Partie 2

Date : 13/06

Synopsis : Alors qu’une nouvelle vague de débutantes s’apprête à éblouir au bal, une jeune fille réservée voit son ciel s’éclaircir entre surprises et secrets… et sa double vie.

Joko Anwar’s Nightmares and Daydreams – Nightmares and Daydreams par Joko Anwar

Date : 14/06

Synopsis : Plongez dans un monde de phénomènes surnaturels et de science-fiction avec ces sept histoires troublantes imaginées par le scénariste et réalisateur Joko Anwar.

Miss Night and Day – Nightmares and Daydreams par Joko Anwar

Date : 15/06

Synopsis :

Agents of Mystery – Agents du mystère

Date : 18/06

Synopsis : Six « agents du mystère » à l’alchimie indéniable font preuve d’originalité et de créativité pour élucider d’étranges incidents que la science ne peut pas expliquer.

Love Is Blind: Brazil: Season 4 – Agents du mystère

Date : 19/06 : Eps 1-4

26/06 : Eps 5-8

Synopsis : Dans cette saison, des célibataires autrefois fiancés ou mariés font de nouvelles rencontres amoureuses et nouent des liens profonds sans jamais s’être vus en personne.

AMERICA’S SWEETHEARTS: Dallas Cowboys Cheerleaders – America’s Sweethearts : Les cheerleaders des Dallas Cowboys

Date : 20/06

Synopsis : Cette série de Greg Whiteley (primé aux Emmys) suit les cheerleaders des Dallas Cowboys pendant toute la saison 2023-2024 de la NFL, auditions et stage de formation compris.

Gangs of Galicia- Les Clans de la coke

Date : 21/06

Synopsis : Après le meurtre de son père, une avocate découvre qu’il menait une double vie et cherche à le venger. Elle infiltre un cartel galicien et se rapproche de son chef.

The Victims’ Game: Season 2

Date : 21/06

Synopsis : Alors que Fang Yi-jen s’apprête à prendre un nouveau départ avec sa fille, il se retrouve mêlé à une affaire de meurtre dont il devient le principal suspect.

Supracell

Date : prochainement

Synopsis : Lorsque cinq Londoniens ordinaires se découvrent des pouvoirs extraordinaires, il incombe à un homme de les réunir pour sauver la femme qu’il aime.

That ’90s Show: Part 2

Date : 27/06

Synopsis : Wisconsin, 1996. Leia Forman revient dans le sous-sol de ses grands-parents pour un été rempli de romances, de ruptures et de bêtises en tout genre aux côtés de ses amis de Point Place.

Òlòtūré: The Journey – Òlòtūré : Le périple

Date : 28/06

Synopsis : Se faisant passer pour une prostituée au Nigeria, une jeune journaliste qui enquête sur la corruption lutte pour sa vie lors d’un dangereux périple vers l’Europe.

Owning Manhattan

Date : 28/06

Synopsis : Entouré d’une équipe de choc, Ryan Serhant est prêt à tout pour propulser son agence au sommet du marché de l’immobilier new-yorkais de luxe dans cette série documentaire révélatrice.

Savage Beauty: Season 2

Date : 28/06

Synopsis : Alors que le visage de Bhengu Beauté est en fuite, la famille se dispute le contrôle de son empire et chacun se bat pour assurer son avenir.

The Mole: Season 2 – Qui est la taupe ? : Saison 2

Date : 28/06: Eps 1-5

05/07 : Eps 6-8

12/07 : Eps 9-10

Synopsis : Lors de cette nouvelle saison pleine de rebondissements, les candidats doivent accomplir des missions en Malaisie pour remporter le jackpot. Mais gare au sabotage !

The Whirlwind – Déferlante

Date : Prochainement

Synopsis : Un conflit éclate entre la vice-Première ministre chargée de l’économie et le Premier ministre lorsque ce dernier s’attaque à la corruption qui sévit au sein du pouvoir.

FILMS

Under Paris – Sous la Seine

Date : 05/06

Synopsis : Lorsqu’un requin géant apparaît dans la Seine, une scientifique en deuil doit affronter son passé tragique pour sauver Paris d’un bain de sang au retentissement international.

Basma

Date : 06/06

Synopsis : De retour à Djeddah après des études à l’étranger, une jeune Saoudienne découvre que sa famille la protège de cruelles vérités.

Inheritance – L’Héritage

Date : 19/06

Synopsis : Pour récupérer une partie de la fortune de leur riche oncle décédé, les membres d’une famille désunie se retrouvent dans son manoir et résolvent une série d’énigmes complexes.

Trigger Warning – Riposte

Date : 21/06

Synopsis : Après la mort inattendue de son père, une membre d’un commando des forces spéciales revient dans sa ville natale, où un gang brutal n’apprécie pas ses questions.

Drawing Closer – L’Esquisse de nos vies

Date : 27/06

Synopsis : Akito, 17 ans, n’a plus qu’un an devant lui. Pourtant, procurer de la joie à une jeune fille en fin de phase terminale va donner un nouveau sens à sa vie.

A Family Affair – Les Dessous de la famille

Date : 28/06

Synopsis : Une jeune femme (Joey King) se retrouve à tenir la chandelle quand sa mère (Nicole Kidman) vit une romance inattendue avec son patron, une star du grand écran (Zac Efron).

DOCUMENTAIRES

Hitler and the Nazis: Evil on Trial – Hitler et les nazis : Le procès du mal

Date : 05/06

Synopsis : Cette série documentaire captivante raconte l’ascension, le règne et la chute d’Hitler et des nazis, de l’aube de la Seconde Guerre mondiale à l’Holocauste puis au procès de Nuremberg.

How to Rob a Bank – Braquages à l’hollywoodienne

Date : 05/06

Synopsis : Seattle, années 90. Un rebelle charismatique commet une série de braquages de banques sans précédent, tout droit sortis d’un film d’action. Un documentaire tiré de crimes réels.

Nelma Kodama: The Queen of Dirty Money – Nelma Kodama : La reine de l’argent sale

Date : 06/06

Synopsis : Sortie de prison, Nelma Kodama, célèbre négociante sur le marché noir des devises, dévoile le rôle qu’elle a joué dans un scandale de corruption de grande ampleur au Brésil.

Rafa Márquez: El Capitán

Date : 06/06

Synopsis : Le défenseur mexicain retrace ses victoires et ses défaites sur les terrains de football et en dehors, portant un regard intime sur ses rêves, ses revers et sa détermination.

Tour de France: Unchained: Season 2- Tour de France : Au cœur du peloton : Saison 2

Date : 11/06

Synopsis : En 2023, la 110e édition du Tour de France est plus mouvementée et électrisante que jamais, entre les changements d’équipes et des favoris affaiblis devant une foule de challengers.

Mysteries of the Terracotta Warriors – Les Mystères des guerriers de terre cuite

Date : 12/06

Synopsis : Des milliers de soldats en terre cuite gardent la tombe du premier empereur chinois. Voici leur histoire, racontée à l’aide de preuves archéologiques et de reconstitutions magistrales.

Outstanding: A Comedy Revolution

Date : 18/06

Synopsis : Comment faire avancer le monde… à coup de blagues ! Découvrez l’histoire, l’évolution et l’impact des humoristes LGBTQ+ dans ce documentaire drôle et sincère.

Black Barbie

Date : 19/06

Synopsis : Avec cette histoire méconnue de la première Barbie noire, découvrez le rôle essentiel joué par trois pionnières de Mattel dans la création d’une poupée qui leur ressemblait.

The Accidental Twins – Les Jumeaux échangés de Bogota

Date : 20/06

Synopsis : Dans ce documentaire captivant, deux paires de jumeaux identiques échangés à leur naissance en Colombie explorent leur histoire complexe et leurs nouvelles identités.

Kaulitz & Kaulitz

Date : 25/06

Synopsis : Tom et Bill Kaulitz, les jumeaux superstars de Tokio Hotel, dévoilent un aperçu de leur vie privée à Los Angeles et en Allemagne dans cette émission de téléréalité drôle et intimiste.

Worst Roommate Ever: Season 2 -Un bail en enfer : Saison 2

Date : 26/06

Synopsis : Recherche colocataire désespérément… Mais lorsque des arnaqueurs, de dangereux criminels voire des tueurs s’invitent à la maison, l’expérience peut vite tourner au cauchemar.

STAND UP

Jo Koy: Live from Brooklyn

Date : 04/06

Synopsis : Dans ce spectacle de stand-up sans filtre, Jo Koy évoque les vampires énergétiques, le mumble rap, la drague par emoji et la surprise de s’être fait traiter de « zaddy ».

Keith Robinson: Different Strokes

Date : 11/06

Synopsis : De son envie de malbouffe après son AVC à la prise de Viagra à bord d’un avion, l’humoriste plébiscité Keith Robinson vide son sac dans ce spectacle de stand-up hilarant.

POUR LES ENFANTS

Too Old for Fairy Tales 2 – Finis les contes de fées ? 2

Date : 01/06

Synopsis : Lorsque le nouveau petit ami de sa mère emménage avec eux, Waldek entreprend un voyage audacieux à travers les Tatras pour retrouver le père qu’il n’a jamais connu.

Little Baby Bum: Music Time: Season 2 – Little Baby Bum : La crèche musicale : Saison 2

Date : 03/06

Synopsis : C’est la rentrée à la crèche musicale magique. Mia, Max, Noisette, Ahan et Bari vont apprendre tout un tas de nouvelles choses !

Ultraman: Rising

Date : 14/06

Synopsis : Un athlète de renom rentre chez lui à contrecœur pour reprendre le rôle d’Ultraman après son père et protéger Tokyo des monstres géants. Il va devenir un héros légendaire.

Kleks Academy – L’Académie de M. Kleks

Date : 19/06

Synopsis : Pour retrouver son père disparu, une jeune fille a priori ordinaire accepte l’invitation d’une académie de magie dirigée par un professeur excentrique : M. Kleks.

Unicorn Academy: Chapter 2 – L’École des licornes : Chapitre 2

Date : 27/06

Synopsis : Quand une constellation inhabituelle apporte une nouvelle magie à l’Île des Licornes, Sophia tente de découvrir si cela peut avoir un lien avec la disparition de son père.!