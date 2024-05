🔥 SFR RED propose des forfaits 5G 130 Go à 9,99€ et 4G 30 Go à 5,99€

SFR RED a décidé de proposer des promotions intéressantes pour ses forfaits mobiles, au point de proposer la 5G à moins de 10 euros, tout en ayant un quota Internet assez confortable.

Le premier forfait propose les appels, SMS et MMS en illimité, et 130 Go de quota Internet, le tout en 5G. Pour ce qui est de l’usage à l’étranger, il y a là encore les appels, SMS et MMS en illimité, mais le quota Internet est de 27 Go dans les pays de l’Union européenne et les DOM. Le prix est de 9,99€/mois.

Pour ceux qui n’ont pas forcément besoin d’avoir le dernier réseau mobile en date et beaucoup de data, il y a une offre avec les appels, SMS et MMS en illimité, et 30 Go en 4G. Là aussi, il y a l’usage à l’étranger avec les appels, SMS et MMS en illimité, et 12 Go pour Internet. Le prix de cet abonnement est de 5,99€/mois.

Les deux forfaits 4G et 5G sont disponibles dès maintenant sur le site de SFR RED. À noter qu’ils sont sans engagement. Vous pouvez donc partir chez un autre opérateur quand vous le souhaitez et ne paierez pas de frais. Vous pouvez également profiter de la portabilité pour passer votre numéro de téléphone d’un autre opérateur à l’autre, là encore sans frais.