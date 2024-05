C’est une petite révolution à venir qui dépasse sans doute le seul cadre du réseau social X. La plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter) cessera bientôt d’afficher publiquement les « likes » sur la page de profil des utilisateurs. X a confirmé cette modification après qu’Aaron Perris, un contributeur de MacRumors, a découvert une option dans l’application iOS de X permettant de supprime entièrement l’onglet « Likes » du profil de l’utilisateur.

Yeah, we are making likes private.

Public likes are incentivizing the wrong behavior. For example, many people feel discouraged from liking content that might be "edgy" in fear of retaliation from trolls, or to protect their public image.

Soon you’ll be able to like without… https://t.co/vPGllc4pB0

— Haofei (@wanghaofei) May 22, 2024