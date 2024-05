Boeing : le vol habité de la capsule Starliner est reporté sine die

Il est écrit quelque part que Boeing doit traverser un long, très long chemin de croix. Entre les soucis à répétition de l’avionneur et les nombreux retards accumulés sur le programme spatial, la firme américaine patauge dans une sorte de mélasse de mauvaises nouvelles, et la série noire ne semble pas prête de s’arrêter. Le premier vol d’essai habité de la capsule spatiale Starliner a de nouveau été reporté (après déjà trois reports). Le lancement était prévu pour le samedi 25 mai, mais les ingénieurs travaillent toujours sur une fuite persistante d’hélium du système de propulsion de la capsule.

« L’équipe s’est réunie pendant deux jours consécutifs pour évaluer la justification du vol, les performances du système et la redondance », a déclaré la NASA dans un communiqué « Il y a encore du travail à faire dans ces domaines, et la prochaine opportunité de lancement possible est toujours en cours de discussion. La NASA partagera plus de détails une fois que nous aurons une voie à suivre plus claire. »

Deux scénarios sont désormais envisagés par l’agence spatiale et Boeing, soit un lancement « tel quel » mais sans certitude absolue sur le fait que la fuite pourrait devenir plus importante une fois en vol (autant dire une hypothèse catastrophique), soit un retour de la capsule au hangar pour réparation (cette dernière est actuellement au sommet de la fusée Atlas V). Dans le cas où la réparation serait l’option choisie, le lancement serait reporté à minima vers la fin de l’été.