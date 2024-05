Galaxy Z Fold 6 : un nouveau design pour le bloc photo ?

La série Galaxy Z Fold de Samsung a maintenu un design cohérent au cours des dernières générations, mais un nouveau leak suggère que le Galaxy Z Fold 6 arborera un nouveau look. Ice Universe, un informateur bien connu (et fiable) de l’écosystème Samsung, a révélé ce qui est prétendument le boîtier de la caméra arrière du futur Galaxy Z Fold 6. Ce nouveau design présente un rail métallique autour de l’objectif de la caméra avec une texture ajoutée, une rupture significative par rapport aux blocs photos des précédents modèles Fold.

Exclusive: This is the camera detail design of Samsung Galaxy Z Fold6. pic.twitter.com/CqisaLNBAa

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) May 21, 2024