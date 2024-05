Black Myth Wukong : un nouveau somptueux trailer plein de nouveaux boss

chaque apparition de Black Myth Wukong est un enchantement. Cette adaptation vidéoludique du grand classique de la littérature chinoise « Le Voyage en Occident » s’appuie sur le moteur Unreal Engine 5 pour nous offrir des graphismes et une technique rarement vue sur consoles (pour trouver encore plus abouti, il faut sans doute aller chercher du côté de Hellblade 2, c’est dire…).Toujours annoncé pour le 20 août prochain sur PC, Xbox Series et PlayStation 5, Black Myth Wukong se dévoile encore un peu plus et nous montre quelques uns des gros boss de cette saga (dont certains encore jamais vus), et c’est un nouvelle fois une énorme claque dans les mirettes.



Au delà de la réalisation à tomber de sa chaise, on note des patterns d’attaques réellement variés et un gameplay d’ensemble évidemment très proche de celui d’un « Souls like », avec un poil moins de difficulté au premier coup d’oeil. Pourvu que ces bonnes impressions visuelles se concrétisent dans un gameplay efficace manette en main. Ce nouveau trailer est certes court, mais d’une grande intensité. C’est peu dire qu’il nous tarde vraiment de mettre les mains sur cette nouvelle pépite d’un studio chinois. Vivement le mois d’août.