Netflix ne proposera plus le téléchargement de films et séries sur les PC Windows

L’application Netflix sur Windows va évoluer et ne permettra plus le téléchargement des films et séries pour les regarder sans connexion Internet. Ce retrait va toutefois se traduire par l’ajout d’autres nouveautés.

Sur son site, Netflix indique :

Une nouvelle application Netflix pour Windows sera bientôt disponible. Elle prendra en charge les événements en direct, sera compatible avec les offres avec pub et plus encore. Les téléchargements ne seront plus pris en charge, mais vous pourrez continuer à regarder des séries et films hors connexion sur un appareil mobile pris en charge. Activez les mises à jour automatiques des applications dans le Microsoft Store pour profiter de cette nouvelle expérience dès qu’elle sera disponible. Sinon, vous serez invité à installer la mise à jour pour continuer à utiliser l’application Netflix pour Windows.

Le fait de télécharger un film ou une série de Netflix est pratique si l’on sait que l’on va se trouver dans une zone sans Internet. Cela permet de regarder les contenus, même sans connexion. Il est donc possible d’avoir plusieurs programmes en réserve. Mais ce sera bientôt la fin avec l’application sur PC. Il n’est pas précisé la raison de l’abandon de cette fonctionnalité.

Qu’en est-il des autres plateformes ? Le téléchargement des programmes reste disponible sur l’application iOS et Android de Netflix. En ce qui concerne le Mac, il n’y a rien à dire de particulier étant donné que le service de streaming ne propose pas une application pour macOS. Les utilisateurs avec un Mac doivent se contenter de la version Web de la plateforme.