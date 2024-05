Meta va fermer Workplace, sa plateforme professionnelle collaborative

Il y a encore une poignée d’années, Facebook nourrissait de grandes ambitions dans le secteur professionnel, une ambition qui semble désormais se faire plus floue. Meta envisagerait en effet de fermer Workplace, la version de Facebook orientée vers les entreprises (avec messagerie instantanée, partage de fichiers et vidéoconférence/audioconférence). Des sources indiquent que Meta fera une annonce officielle plus tard dans la journée. La plateforme fonctionnera normalement jusqu’en septembre 2025, passera en mode lecture seule jusqu’en mai 2026, puis sera entièrement mise hors service après cette date. Dans une note adressée aux clients Workplace (et récupérée par le site Techcrunch), Meta recommande de migrer vers Workvivo, une plateforme de communication acquise par Zoom en 2023. On ne sait toujours pas combien d’employés seront concernés par la fermeture.

Cette décision met fin à dix ans d’efforts visant à créer une nouvelle source de revenus pour Facebook, qui peinait alors à rivaliser avec les outils Slack et Teams de Microsoft. L’avenir de l’avenir de l’équipe en charge de Workplace serait incertain depuis un petit bout de temps. Pendant la pandémie de COVID-19, des sociétés d’investissement externes avaient proposé de scinder Workplace en une entité autonome bénéficiant d’un financement extérieur. Meta a décliné cette offre, considérant Workplace comme un atout stratégique, non pas pour ses revenus directs mais pour son rôle dans la diversification de Facebook vers les marchés pros. Workplace a aussi « aidé » Meta à présenter ses arguments aux régulateurs, démontrant ainsi qu’elle pouvait fournir plus que de simples services publicitaires.

Cette fermeture signifie la fin d’une époque pour Meta. C’est le retour à la case départ en quelque sorte (celle de la publicité), et sans doute l’arrêt des tentatives de diversification dans le secteur de la communication d’entreprise. Même si Workplace n’avait jamais égalé, loin s’en faut, les revenus générés par la publicité sur Facebook et Instagram, ce dernier avait tout de même convaincu suffisamment de clients pros pour être pris au sérieux. Raté.