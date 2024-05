La NASA veut construire un système de transport de type Maglev à la surface de la Lune

Le programme Apollo de la NASA a permis d’acheminer des êtres humains sur la Lune il y a des décennies, mais établir une présence à long terme reste un projet inachevé. Avec le programme Artemis, la NASA souhaite établir une présence humaine durable sur et autour de la Lune. Dans cette optique, le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA a proposé une solution innovante pour le transport de matériaux à la surface lunaire, soit un système de rails à lévitation magnétique appelé Flexible Levitation on a Track (FLOAT). Cette technologie de transport de type Maglev promettrait de déplacer les matériaux efficacement sans nécessiter de construction destructive et pourrait même être reconfigurée selon les besoins.

Le système FLOAT envisagé par le JPL serait entièrement autonome et capable de transporter des matériaux et des équipements entre diverses installations lunaires. Il pourrait ainsi jouer un rôle crucial dans le déplacement des charges utiles, des sites d’atterrissage vers les installations opérationnelles, et aider à l’utilisation des ressources in situ (ISRU) en transportant l’eau et le carburant collectés sur la Lune vers les endroits où les astronautes en ont le plus besoin. FLOAT utilise des traîneaux robotiques non motorisés qui flottent au-dessus d’une piste flexible à trois couches distinctes. La première couche, en graphite, permet la lévitation passive par diamagnétisme. La seconde couche, composée de circuits flexibles, génère une poussée électromagnétique suffisante pour propulser les robots. Une troisième couche optionnelle avec des panneaux solaires à film mince peut alimenter le système lorsqu’ce dernier est exposé à la lumière du soleil. De plus, étant dépourvus de pièces mobiles, ces traineaux sont moins susceptibles d’usure.

Un projet encore en phase de conception

Le JPL estime que les robots FLOAT pourraient se mouvoir à des vitesses de 0,5 mètre par seconde ou plus, tout en déplaçant quotidiennement des tonnes de matériaux ou de charges utiles. Les pistes (rails) du FLOAT, qui nécessitent une préparation minimale de la surface, peuvent être facilement installées selon les besoins et retirées lorsqu’elles ne sont pas utilisées, permettant ainsi la reconfiguration de ce mini réseau ferroviaire en fonction des besoins évolutifs des astronautes. Dans le cadre du programme 2024 NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC), le JPL se concentre essentiellement sur le développement de la technologie nécessaire pour FLOAT. Cela inclut la création de prototypes à petite échelle afin de valider le concept dans un banc d’essai analogue à la Lune et garantir que les pistes flexibles pourront résister aux radiations intenses et aux fluctuations de température.

Alors que l’humanité se prépare à retourner sur la Lune après des décennies à se focaliser quasi exclusivement sur l’orbite terrestre basse, plusieurs défis demeurent. La NASA a récemment reporté le lancement d’Artemis II à 2025, et le premier atterrissage/alunissage habité depuis Apollo 11 est prévu pour 2026 avec Artemis III. L’autre objectif consiste à disposer d’ici là de la station spatiale lunaire Gateway.