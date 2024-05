Insolite : quand Wembanyama explique (avec justesse) ce qu’est la matière noire

On peut être le joueur de NBA le plus prometteur de sa génération et être féru d’astronomie au point de pouvoir décrire avec concision et justesse certains des concepts les plus pointus de l’astrophysique moderne. Elu Rookie of the Year (ROTY) à la fin d’une première saison brillante avec les Spurs, Victor Wembanyama était invité dans la foulée au planétarium Scobee (Texas) où des dizaines d’enfants ont pu aller à sa rencontre. Lors de la conférence de presse qui a suivi, un journaliste a posé une colle à Wemby en lui demandant s’il pouvait expliquer ce qu’était la matière noire. Le géant de 2,24 m ne s’est pas décontenancé et a sans doute lâché la description la plus concise qui soit de ce phénomène : « C’est une masse qu’on ne peut pas voir mais qui est là, et dont on peut sentir l’influence sur les masses gravitationnelles dans chaque galaxie », a déclaré l’intérieur des San Antonio Spurs. « Sa présence au sein des galaxies est cinq fois plus importante que celle des matières ordinaires visibles. C’est un sacré mystère et on ne peut pas le voir. On ne peut pas l’observer, mais on peut observer son influence, c’est la matière noire. C’est très science-fiction ! »

Interrogé par un journaliste sur ce qu’est la matière noire 🌌 Wemby content de la question nous explique pic.twitter.com/5CMQcAoOvK — Wemby France 👽🇫🇷 (@VicWembanyamaFR) May 11, 2024

Les astrophysiciens valident la réponse de Wemby

Ne cherchez pas sur Wikipédia si Wemby a donné la réponse juste ; Étienne Klein, le directeur de recherche du CEA a félicité le champion français féru de science-fiction : » La matière noire très bien définie, à l’improviste, par un très grand joueur de basket (dans tous les sens du terme, Ndlr). Bravo à lui ! Rien ne vaut le mélange des genres quand il est aussi habile. » L’astrophysicien Eric Lagadec, de l’Observatoire de la Côte d’Azur à Nice, se montre tout aussi enthousiaste : « Un journaliste demande à Victor Wembanyama de parler de matière noire…et il répond parfaitement bien. Bravo Victor ! »