Près du tiers de l’électricité produite dans le monde est d’origine renouvelable

On peine à y croire, mais il s’agit bien sûr d’une bonne nouvelle, d’une très bonne nouvelle à vrai dire. Le think tank Ember nous annonce en effet sur son site Global Electricity Review que près du tiers de l’électricité produite dans le monde est désormais d’origine renouvelable. Dans le détail, 30,3% de l’électricité produite en 2023 provenait des énergies renouvelables (solaire, éolien). C’est d’autant plus énorme qu’Ember ne compte évidemment pas les centrales nucléaires dans ce résultat, alors que ces dernières ont aussi une empreinte carbone extrêmement faible (pour une capacité énergétique très forte).

Le solaire notamment aurait le vent en poupe, avec une accélération des ventes l’an dernier sans doute due aux énormes améliorations de performances et de rendement des technologies solaires, des améliorations concomitantes à une baisse généralisée des tarifs. Le solaire se développe à grande échelle en Chine, un pays qui à lui seul représente plus de la moitié des capacités récentes en énergies renouvelables (de type solaire et éolien). A l’heure où le climat continue de se détraquer, ces chiffres apportent une bouffée d’optimisme. Ember prévoit ainsi que la part des énergies fossiles dans la production électrique baissera de 2% en 2024 et descendra au global en dessous des 60% de la production électrique globale. Le 100% décarbonaté reste encore un doux rêve, mais les efforts fournis se voient désormais sans que l’on ait besoin d’examiner les chiffres à la loupe.