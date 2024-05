Chang’e-6 : la sonde spatiale chinoise a rejoint l’orbite lunaire… et embarque un invité surprise

La sonde chinoise Chang’e 6 a rejoint sans encombres l’orbite lunaire a annoncé il y a quelques heures l’agence spatiale chinoise (CAST). Le succès de cette première étape est de bon augure pour l’atterrissage de la sonde sur le sol lunaire, toujours prévu pour le début du mois de juin. Un autre mini-évènement s’est glissé dans l’annonce de la CAST. Les images publiées par l’agence spatiale chinoise montrent ainsi un tout petit Rover agrippé sur le côté de Chang’e 6, un Rover qui n’a pourtant pas été référencé par la CAST pour cette mission. Si Les internautes se sont d’abord perdus en hypothèses avant que l’Institut de Shanghai laisse entendre sur son site Internet qu’il pourrait s’agir d’un spectromètre imageur infrarouge. ce dernier serait utilisé pour détecter de l’eau dans le sol et les roches lunaires.

Yeah, okay. That looks like a previously undisclosed mini rover on the side of the Chang'e-6 lander lol. Via CAST: https://t.co/gS0Jy5L9hw pic.twitter.com/9vvTnribpl

— Andrew Jones (@AJ_FI) May 3, 2024