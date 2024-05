Furiosa : une Saga Mad Max : l’ultime trailer de la réconciliation ? (+ premiers avis)

Il ne faut jamais désespérer de Georges Miller. Après un premier trailer à l’étalonnage catastrophique et aux effets numériques bien trop visibles, puis un second trailer bien mieux maitrisé mais pas encore tout à fait rassurant, voilà que débarque donc le troisième et ultime trailer avant la sortie du film, et cette fois, il y a vraiment de quoi être optimiste ! Cette bande annonce de Furiosa : une Saga Mad Max, aussi furieuse que son héroïne, nous livre une belle bordée de séquences inédites. Point réellement rassurant, les effets numériques sont moins visibles, même si on ne retrouve pas la patine forcément plus réaliste du Mad Max Fury Road. L’étalonnage est enfin totalement maitrisé et ne semble plus provenir de celui d’un jeu vidéo (d’un mauvais jeu AAA dirait-on). Et puis il y a ces scènes d’action absolument épiques et dont le film semble encore une fois être gorgé ras la gueule, ce dont on ne plaindra pas puisque Miller est le meilleur réalisateur de film d’action de tous les temps (oui, je m’avance).



Porté par Anya Taylor-Joy (Furioso) et Chris Hemsworth, le film a ravi les critiques qui ont pu le voir lors des séances d’avant-sortie. Erik Davis de Fandango juge ainsi que « Furiosa de George Miller est un film d’action puissant ! Une épopée féroce et implacable qui développe l’histoire de Furiosa et du Wasteland tout en offrant les poursuites les plus folles, les personnages les plus grandioses et une cinématographie tout simplement époustouflante. Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth plongent dans le Wasteland et livrent tous deux des choses incroyables. Il y a une séquence de War Rig qui m’a époustouflé – un classique instantané. J’adore les films #MadMax et j’ai adoré ce film. Démarrez vos moteurs ! » .

brings me great joy to report that Furiosa is really, *really* fucking good. operates in an extremely different gear than Fury Road (in ways that i suspect will frustrate some people), but also manages to make that movie even richer while carving its own legend in the wasteland. — david ehrlich (@davidehrlich) May 7, 2024

David Ehrlich du site IndieWire déclare avec soulagement que « Furiosa est vraiment, vraiment bon. » mais que le métrage s’avère très différent du précédent opus tout en traçant « sa propre légende » Quant au journaliste australien du site Nick’s Flicks, « Furiosa est ÉPIQUE dans tous les sens du terme ! »

Voilà qui promet. Furiosa : une Saga Mad Max sortira en salles le 22 mai prochain.

Le synopsis du film : Alors que le monde s’écroule, la jeune Furiosa tombe entre les mains d’une horde de motards dirigée par le seigneur de la guerre Dementus. En traversant le Wasteland, ils tombent sur la Citadelle présidée par l’Immortan Joe. Alors que les deux tyrans se battent pour la domination, Furiosa doit survivre à de nombreuses épreuves pour trouver le moyen de rentrer chez elle.