Furiosa s’offre une nouvelle bande-annonce dans l’univers Mad Max

Furiosa : une saga Mad Max se dévoile un peu plus aujourd’hui avec une nouvelle bande-annonce du film réalisé par George Miller. On retrouve toujours cette ambiance apocalyptique.

Dans un monde en déclin, la jeune Furiosa (Anya Taylor-Joy) est arrachée à la Terre Verte aux Innombrables Mères et capturée par une horde de motards dirigée par le redoutable seigneur de guerre, Dementus (Chris Hemsworth). En traversant les Terres Dévastées, ils découvrent la Citadelle gouvernée par Immortan Joe. Alors que les deux tyrans se disputent la domination, Furiosa doit surmonter de nombreux défis pour retrouver le chemin de chez elle.

La nouvelle bande-annonce montre Furiosa se coupant les cheveux et portant sa prothèse de bras robotique. Le trailer commence par un flash-back montrant une Furiosa encore plus jeune qui se fait kidnapper par une bande de maraudeurs à moto. Devenue une jeune adulte, elle se lance dans une campagne de vengeance contre Dementus.

Furiosa est le cinquième volet de la franchise Mad Max. George Miller est le réalisateur et a coécrit le scénario avec Nico Lathouris. Fury Road, le dernier opus de Mad Max avec Tom Hardy, Charlize Theron et Nicholas Hoult, a été acclamé à la fois par la critique et par le public. Le film a rapporté 380 millions de dollars au box-office et a obtenu 10 nominations aux Oscars, dont celles du meilleur réalisateur, du meilleur film, de la meilleure cinématographie et des meilleurs effets visuels. Le film a été récompensé pour le montage, le son, la conception de la production, le maquillage et la coiffure, ainsi que la conception des costumes.

Le film Furiosa sortira le 22 mai 2024 au cinéma.