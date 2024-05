Riddick Furya : Vin Diesel de retour dans le 4ème opus de la saga de S.F

C’est sans doute le meilleur rôle de l’orgueilleux Vin Diesel, d’autant que ces dernières années, l’irascible acteur a passé le plus clair de son temps à faire la voix de Groot pour les Gardiens de la Galaxie ou à incarner l’un des héros principaux de Fast & Furious (pour finir par se disputer avec Dwayne Johnson). Vin Diesel fera donc son grand retour dans la saga de science-fiction Riddick, où il incarnera donc pour la quatrième fois Richard B.Riddick, un anti-héros survivalists doté de certains pouvoirs hors normes. Riddick : Furya vient en effet d’être confirmé Il s’agira du 4ème opus de la franchise, après Pitch Black en 2000, Les Chroniques de Riddick en 2004 et Riddick en 2013.

Un retour aux sources de la saga

Furya avait été tease il y a un peu plus d’un an, mais depuis, on était sans nouvelles du métrage, et il fallait se raccrocher à une ébauche de synopsis présentant le film comme « un retour dans le monde natal de Riddick, où nous pouvons enfin explorer la genèse de Riddick ». Le synopsis final est de la même veine : « Dans Riddick : Furya, Riddick retourne enfin dans son monde natal, un endroit dont il se souvient à peine et dont il craint qu’il ne soit laissé en ruines. Mais là, il trouve d’autres Furyans qui se battent pour leur existence contre un nouveau monstre. Et certains de ces Furyans ressemblent plus à Riddick qu’il n’aurait jamais pu l’imaginer. » Le film sera écrit et réalisé par David Twohy qui était déjà en charge des trois premiers opus. Le tournage se déroulera en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni.

Riddick Furya n’a évidemment pas encore de date de sortie, mais le démarrage de la production serait prévu pour le 26 août, pour une sortie probable du film en 2025 (si Vin diesel ne se fâche avec personne).