Microsoft va développer 10,5 gigawatts (GW) de capacité « renouvelable »… principalement pour l’IA

Microsoft mise beaucoup sur l’IA, et semble avoir bien conscience que ce « shift » technologique sera extrêmement coûteux en consommation d’énergie. Le géant américain vient en effet de s’engager à développer les énergies renouvelables au niveau de ses infrastructures de calcul et prévoit de développer pas moins de 10,5 gigawatts (GW) de capacité renouvelable à l’échelle mondiale. Cette capacité énergétique a évidemment pour principal objectif de « couvrir » les nouveaux besoins énergétiques liés à l’IA tout en respectant les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique.

Satya Nadella, CEO de Microsoft, mise tout sur l’IA… et le renouvelable

Si l’on en croit Bloomberg, ce projet énergétique a été signé avec Brookfield Asset Management, et représente le plus gros achat d’énergie renouvelable jamais réalisé par une entreprise privée (8 fois plus que le précédent record !). Il faut dire que Microsoft va devoir amortir le coût énergétique de ses énormes investissements dans l’IA, la firme de Redmond ayant versé pas moins de 13 milliards de dollars à OpenAI (ChatGPT) et intégré le LLM GTP-4 dans la plupart de ses logiciels et services.

Le coût de ce nouveau parc énergétique massif – réparti aux quatre coins de la planète, États-Unis, Europe, Amérique latine, Asie et Pacifique – pourrait grimper dans une fourchette comprise entre 11,5 milliards de dollars et 17 milliards de dollars, l’achèvement des travaux étant prévu entre 2026 et 2030. Microsoft prévoit toujours de faire reposer 100% de sa consommation électrique globale sur du renouvelable d’ici 2030.