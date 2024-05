Les techniques de reconstitution faciale montrent qu’Homo Sapiens et Néandertaliens sont plus proches qu’on ne le pensait

Une découverte archéologique à la grotte de Shanidar, située dans le Kurdistan irakien, vient d’enrichir notre connaissance des Néandertaliens, nos cousins humains éteints dont l’espèce s’est éteinte depuis 40 000 ans. Les restes d’une femme néandertalienne, décédée il y a environ 75 000 ans et baptisée Shanidar Z par les scientifiques, ont été mis au jour en 2018. Le site de Shanidar, déjà célèbre pour ses découvertes en paléoanthropologie, livre un nouveau trésor du passé : les ossements de Shanidar Z sont en effet remarquablement préservés, et incluent un crâne fortement fragmenté mais presque complet.

Les scientifiques estiment que Shanidar Z avait 40 ans au moment de sa mort, un âge plutôt avancé à l’ère de la préhistoire

Des experts des universités de Cambridge et de Liverpool John Moores ont mené à bien un projet de reconstruction du visage de Shanidar Z, projet documenté dans un film de la BBC Studios Science Unit qui sera bientôt diffusé sur Netflix. Bien que le crâne ait été retrouvé fortement fragmenté et aplati, plus de 200 morceaux ont été minutieusement assemblés pour permettre une reconstruction numérique extrêmement précise. A partir d’une impression 3D du crâne, les paléoartistes Adrie et Alfons Kennis sont parvenus à modeler les traits du visage de Shanidar Z, ajoutant minutieusement des couches de muscles et de peau pour redonner vie à cette figure du passé.

Des similitudes troublantes entre Homo Sapiens et Néandertaliens

Au final, l’apparence de Shanidar Z est beaucoup plus proche de celle d’une femme Homo Sapiens que ce que les représentations précédentes l’indiquent. Ces similitudes entre les deux espèces pourraient en outre expliquer pourquoi les Homo Sapiens et les Néandertaliens ont pu cohabiter pendant si longtemps, voire même se mélanger (oui, les êtres humains ont des gènes néandertaliens).