James Webb détecte sur une exoplanète des vents supersoniques de plus de 8000 km/h !

James Webb vient une fois de plus de faire étalage de sa toute puissance. Le télescope spatial s’est en effet récemment penché sur l’exoplanète WASP-43 b, également connue sous le nom d’Astrolábos, un objet spatial situé à 280 années-lumière de la Terre dans la constellation des Sextans. Composés essentiellement de gaz et située tout près de son étoile, WASP-43 b subit d’énormes effets de marée et expose continuellement l’un de ses cotés à une chaleur stellaire extrême. Les observations précédentes des télescopes Hubble et Spitzer avaient permis de notifier des caractéristiques atmosphériques telles que la vapeur d’eau et d’éventuelles formations nuageuses, mais la précision et les capacités supérieures du JWST ont permis une analyse bien plus détaillée de conditions atmosphériques de l’exoplanète.

Des vents supersoniques de plus de 8000 km/h

Grâce à son instrumentation de pointe, JWST a pu réaliser une spectroscopie de courbe de phase sur WASP-43 b, une méthode efficace pour les exoplanètes trop sombres et trop petites pour l’imagerie directe. En mesurant les variations de luminosité au fur et à mesure que la planète terminait son orbite, les chercheurs ont pu tirer des conclusions sur la température de WASP-43 b, sa couverture nuageuse et la vitesse du vent à sa surface. Les capacités infrarouges du télescope ont ainsi révélé une différence de température importante entre les côtés diurne et nocturne de la planète, soit 2 300 degrés Fahrenheit le jour et 1 100 degrés Fahrenheit la nuit. Le déplacement de la chaleur la plus intense vers l’est du point sous-stellaire est attribuée par les scientifiques à des vents supersoniques dépassant les 8000 km/h, des vents qui influencent également la composition atmosphérique en empêchant l’accumulation de méthane du côté nocturne (le plus frais).

Pour rappel, depuis son déploiement, le JWST a fourni des données inestimables sur plusieurs exoplanètes (comme les signes d’habitabilité sur K2-18 b par exemple) et prouve s’il en était encore besoin qu’il est devenu un outil incontournable pour explorer les objets les plus éloignés et les plus intrigants de notre univers.