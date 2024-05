T-Mobile a finalisé l’achat de Mint Mobile, une société financée en partie par l’acteur Ryan Reynolds

C’est acté. Plus d’un an après l’annonce du rachat et dans la foulée de la validation de la FCC, T-Mobile a finalisé l’acquisition de Mint Mobile pour 1,35 milliard de dollars. T-Mobile met en fait la main sur la maison mère Ka’ena Corporation, ce qui lui permet de récupérer non seulement Mint Mobile mais aussi l’opérateur Ultra Mobile ainsi que le fournisseur de services sans fil Plum.

Si ce rachat d’une startup fait un peu plus de bruits que d’habitude, c’est aussi parce que l’acteur Ryan Reynolds détient de 20 à 25% des parts de Mint Mobile. Reynolds a financé (en partie) sur ses propres fonds la startup, et continuera d’ailleurs d’être en quelque sorte le représentant public de la société. A noter que même après ce rachat, Mint Mobile continuera de fonctionner de façon distincte et avec sa propre marque. Quant à David Glickman et Rizwan Kassim, les fondateurs de Mint-Mobile, ces derniers intègrent T-Mobile.

Du coté des clients de Mint Mobile, rien ne change ou presque : le forfait à 15 dollars est toujours présent (pour trois mois d’abonnement minimum), mais T-Mobile y ajoute les données « illimitées » (en fait 40 Go max avant l’imitations) et 3Go de données en itinérance.