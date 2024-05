BASIC : le langage de programmation culte fête ses 60 ans

C’est LE langage de programmation dont même ceux qui n’ont jamais programmé connaissent le nom : le BASIC fête ses 60 ans aujourd’hui. C’est en effet le premier mai 1964, au Dartmouth College, que les mathématiciens John G. Kemeny et Thomas E. Kurtz ont exécuté sur un ordinateur General Electric GE-225 le tout premier programme écrit dans le langage de programmation qu’ils venaient de créer, le BASIC (pour Beginner’s All-Purpose Symbolic Instruction Code). La simplicité d’apprentissage de ce langage de programmation, le fait que son code s’écrive en séquentiel (ligne à ligne), lui vaudra bientôt une popularité phénoménale. Nombre de petits génies de l’informatique des années 70 (déjà) feront leur premières armes sur le BASIC avant d’embrayer le plus souvent sur du langage machine.

Paul Allen, Bill Gates et Steve Wozniak s’emparent du BASIC

La seconde grande date du BASIC est l’année 1975. C’est en effet cette année là que Paul Allen et Bill Gates adaptent le langage BASIC pour les ordinateurs personnels (comme l’Altair 8800), avant de le porter sur les premiers IBM PC. En 1976, un autre génie de l’informatique du nom de Steve Wozniak développera un interpréteur BASIC à partir de zéro pour le mythique Apple I et son boitier en bois. L’Applesoft BASIC débarquera aussi sur l’Apple II, dont il sera l’une des pierres angulaires pour les développeurs programmant sur cette machine.

Durant les années qui suivirent, les systèmes d’exploitation de plusieurs ordinateurs populaires (pour l’époque) seront écrits en totalité ou partie en BASIC, tels l’Atari 800, le TRS-80, le Commodore VIC-20, le Commodore 64, la TI-99/4A, ou bien encore le cultissime BBC Micro. D’évolutions en itérations (surtout de Microsoft, qui créera de multiples versions du BASIC), le BASIC occupera une place importante dans le coeur des développeurs jusqu’à la fin des années 90. Les années 2000 remettront gentiment le vénérable BASIC au second plan, tandis que le langage C, le Python ou bien encore le Javascript occuperont le devant de la scène. Au mois de janvier de cette année, Visual Basic était encore le 8ème langage de programmation le plus utilisé dans le monde.