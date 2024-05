Un supercalculateur se négocie actuellement aux enchères à quelques dizaines de milliers de dollars

Vous rêvez de disposer de votre propre supercalculateur personnel ? C’est peut-être le bon moment de voir plus grand : l’US General Services Administration a démarré ce mardi 30 avril une vente aux enchères pour le supercalculateur Cheyenne (actuellement hors service), un monstre de puissance de calcul installé dans le Wyoming. Lancé en 2016, le supercalculateur de 5,34 pétaflops figurait autrefois parmi les 20 « super-computers » les plus puissants au monde. L’offre d’ouverture d’enchères n’était que de 2 500 dollars, et la dernière offre culmine à peine au dessus des 40 000 dollars, un montant évidemment très inférieur aux millions de dollars déboursés par le gouvernement américain pour se procurer cette merveille.

Cheyenne a contribué à plus de 4500 publications scientifiques

Opérationnel de janvier 2017 à décembre 2023 au NCAR-Wyoming Supercomputing Center, Cheyenne était une ressource vitale dans les sciences de l’atmosphère et du système terrestre, fournissant au global plus de 7 milliards d’heures de service. Cheyenne a participé aux travaux de recherche de plus de 4 400 utilisateurs (généralement des scientifiques évidemment), facilité l’attribution de près de 1 300 prix NSF et contribué à plus de 4 500 publications scientifiques. Le supercalculateur devait prendre sa retraite après cinq années de bons et loyaux services, mais les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dues à la pandémie de COVID-19 ont prolongé son service de deux ans. Récemment, Cheyenne a été confrontée à divers problèmes de maintenance, en particulier avec son système de refroidissement, ce qui a entraîné la panne d’environ 1 % de ses nœuds de calcul (ça va, on devrait s’en sortir avec 99% des noeuds opérationnels).

Cheyenne est construit sur le système SGI ICE XA et présente des spécifications impressionnantes, notamment 4 032 nœuds à double socket alimentés par des processeurs Intel Xeon, 313 téraoctets de mémoire et 40 pétaoctets de stockage, le tout pour une consommation de 1,7 mégawatts d’énergie. Le supercalculateur qui l’a remplacé, Frontier, a des capacités et une consommation d’énergie nettement supérieures. Il est conseillé aux acheteurs potentiels de Cheyenne, dont la mise aux enchères se terminera le 5 mai, de faire appel à des déménageurs professionnels en raison du poids et de la taille importants des composants, en particulier des unités de refroidissement et des racks inclus dans la vente. A noter cependant que l’enchère exclut la fibre optique et le câblage CAT5/6. Si vous avez un très grand garage…