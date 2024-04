Erling Haaland est la première personnalité à devenir un personnage jouable dans Clash of Clans

Malgré son âge avancé, le giga hit mobile Clash of Clans parvient encore à créer l’évènement : la superstar de Manchester City, Erling Haaland, devient un personnage jouable dans le jeu du studio Supercell. C’est une première puisque jamais encore une personnalité réelle n’avait été choisie pour devenir un personnage dans Clash of Clans, alors même q’un titre comme Fortnite est coutumier du genre. Dans le jeu, Erling Haaland sera un personnage du Barbarian King lors d’un événement saisonnier d’un mois sur le thème du football. Les joueurs pourront soit recruter Haaland… soit attaquer son village (rire diabolique) ! Les fans de Liverpool ou d’Arsenal ne seront pas laissés pour compte donc…



« Quand nous avons entendu qu’Erling Haaland était fan de notre jeu et qu’il souhaitait s’associer avec nous, c’était vraiment un scénario de rêve », déclare Stuart McGaw, directeur général de Clash of Clans. Bon, même si Haaland en personne affirme qu’il jouait à CoC depuis ses 10 ans, on a un peu de mal à croie que tout cela n’est pas avant tout une énorme (et sans doute efficace) campagne de marketing pour relancer l’intérêt autour d’un jeu vieillissant. Les amateurs de CoC et de la star norvégienne (un peu moins en forme depuis quelques matchs) pourront contrôler Erling Haaland (ou le détruire) dès demain. L’évènement « football » se déroulera jusqu’au 31 mai prochain.