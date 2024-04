Orange tire un câble sous-marin depuis Marseille pouvant transmettre jusqu’à 130 Tbit/s !

Ce Lundi 29 avril, l’opérateur Orange a annoncé avoir fini de tirer le câble sous-marin SEA-ME-WE 6 depuis Marseille. Ce câble, s’étendant sur 21 700 kilomètres, connectera la France à Singapour via plusieurs points intermédiaires, incluant l’Égypte, l’Italie, et d’autres pays ou régions du monde. Avec un diamètre de 17 millimètres à 35 mm (renforcé) et équipé de 10 paires de fibres, chaque paire pouvant gérer environ 13 Tbit/s, la capacité totale du câble atteint un impressionnant 130 Tbit/s, de quoi améliorer la connectivité entre l’Asie, le Moyen-Orient et l’Europe de l’Ouest.. Ce projet est l’aboutissement d’un investissement initial de 900 millions d’euros de la part d’un consortium international composé d’Orange, China Unicom, Telecom Egypt (Égypte), Singtel (Singapour) ou Mobily (Arabie saoudite).

Doté de la technologie de fibre optique la plus récente, SEA-ME-WE 6 promet en outre une très faible latence (en dessous des 50 ms), ce qui devrait principalement bénéficier aux gamers, streamers et aux professionnels exigeant une connectivité rapide et fiable à toute heure de la journée. Evidemment, pour la majorité des utilisateurs qui n’ont pas de tels besoins, ces améliorations seront probablement moins perceptibles. À Marseille, Orange connectera ce nouveau câble à un réseau de fibre optique urbain de pointe, ce qui facilitera l’accès direct aux data centers locaux et renforcera la position de la ville en tant qu’hub central de la connectivité européenne. Ce développement s’inscrit in fine dans une stratégie plus large visant à répondre aux besoins croissants de l’économie numérique et à renforcer la compétitivité de la France dans le secteur des télécommunications.