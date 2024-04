Mufasa : première bande-annonce pour le nouveau film Le Roi Lion

Disney a mis en ligne la première bande-annonce de son nouveau film Mufasa : Le Roi Lion qui sortira le 18 décembre prochain au cinéma. Comme le nom l’indique, le long-métrage, réalisé par Barry Jenkins, se focalisera sur Mufasa, le père de Simba. L’histoire se déroulera donc avant le film Le Roi Lion.

Bande-annonce pour Mufasa : Le Roi Lion

Mufasa : Le Roi Lion fait appel à Rafiki pour transmettre la légende de Mufasa à la jeune lionne Kiara, fille de Simba et Nala, avec l’aide de Timon et Pumbaa. Racontée sous forme de flashbacks, l’histoire présente Mufasa comme un lionceau orphelin, perdu et seul, jusqu’à ce qu’il rencontre un lion sympathique nommé Taka, héritier d’une lignée royale. Cette rencontre fortuite déclenche le voyage d’un groupe extraordinaire de marginaux à la recherche de leur destin. Leurs liens seront mis à l’épreuve alors qu’ils travailleront ensemble pour échapper à un ennemi menaçant et mortel.

Il n’y a pas encore d’informations sur le casting vocal français. Disney partage par contre le casting pour la version originale :

Aaron Pierre dans le rôle de Mufasa

Kelvin Harrison Jr. dans le rôle de Taka, un prince lion promis à un brillant avenir qui accepte Mufasa dans sa famille comme un frère.

Tiffany Boone : Sarabi

Kagiso Lediga : jeune Rafiki

Preston Nyman : Zazu

Mads Mikkelsen dans le rôle de Kiros, un lion redoutable qui a de grands projets pour sa fierté

Thandiwe Newton : Eshe, la mère de Taka

Lennie James : Obasi, le père de Taka

Anika Noni Rose : Afia, la mère de Mufasa

Keith David : Masego, le père de Mufasa

John Kani : Rafiki

Seth Rogen : Pumbaa

Billy Eichner : Timon

Donald Glover : Simba

Blue Ivy Carter dans le rôle de Kiara, la fille du roi Simba et de la reine Nala

Beyoncé Knowles-Carter dans le rôle de Nala

Pour rappel, le film Le Roi Lion (celui sorti en 2019) avait généré 1,66 milliard de dollars de recettes au box-office.