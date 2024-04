Reddit est de retour après une panne mondiale

Reddit a connu une importante panne aujourd’hui, au point d’être indisponible un peu partout dans le monde pendant plusieurs dizaines de minutes. La plateforme est maintenant de retour.

À 18h52, Reddit a reconnu qu’il y avait un problème de son côté et annonçait enquêter. Aucun détail n’a été partagé sur la nature exact du problème à ce moment.

22 minutes plus tard, l’affaire a avancé : « Nous avons identifié le problème et sommes en train d’y remédier ; reddit.com devrait être rétabli sous peu ». Il a fallu attendre 15 minutes supplémentaires pour que le correctif soit réellement en place et que le site soit de retour.

« Nous sommes désormais convaincus que tous les services Reddit sont disponibles et stables » a déclaré le service il y a 15 minutes, avant d’ajouter « Cet incident a été résolu ». Il n’y a toujours pas d’information sur l’origine exacte du problème.

Resolved: This incident has been resolved. https://t.co/R3vYwti3A9 — Reddit Status (@redditstatus) April 25, 2024

Il arrive de temps en temps que des services utilisés par des millions, voire des centaines de millions de personnes tombent en panne. Récemment, il y a eu des problèmes du côté des services de cloud de Mitsubishi pour les appareils domotiques, ainsi que chez WhatsApp et Instagram.