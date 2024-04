SpaceX affiche un taux de blessures au travail largement supérieur à la moyenne du secteur

Si le taux d’échec de SpaceX est le pus bas de tout le secteur de l’aérospatiale, ce rendement exceptionnel contraste fortement avec les données de sécurité de l’entreprise soumises au régulateur américain. Ces données dévoilent qu’en 2022, les taux de blessures au travail chez SpaceX dépassent largement la moyenne du secteur, et ce pour la seconde année consécutive. Les chiffres sont même pires qu’en 2021, ce qui donne l’impression que ce constat n’inquiète pas plus que cela la direction du groupe spatial. Ce rapport de sécurité met notamment en évidence plusieurs blessures graves, notamment des membres écrasés, des brûlures et même des amputations, parmi quelque 600 incidents signalés en 2022 !

Les données relatives à l’installation SpaceX de Brownsville (Texas), notifient un taux de blessures de 5,9 pour 100 travailleurs, contre 4,8 l’année précédente. Ce score contraste très fortement avec la moyenne du secteur, à 0,8 blessures pour 100 travailleurs. Ces résultats médiocres permettent de douter du niveau d’engagement de l’entreprise en faveur de la sécurité des travailleurs, d’autant plus que les équipes de récupération des fusées de SpaceX sur la côte Pacifique ont même signalé un taux de blessures de 7,6 pour 100 travailleurs ! Ces équipes sont chargées de la tâche difficile et unique de récupérer les boosters des fusées, une tâche qui, bien que complexe, ne justifie pas cette incidence très élevée de blessures.

Un problème de sécurité de nature systémique ?

Face à de tels chiffres, plusieurs experts suggérent que les taux élevés de blessures pourraient être symptomatiques de problèmes systémiques plus larges au sein de l’entreprise, des problèmes qui pourraient même potentiellement affecter la qualité de la production. Malgré ces données inquiétantes, SpaceX nie avoir fait des compromis sur la sécurité des travailleurs, la directrice de l’exploitation, Gwynne Shotwell, affirmant même que la sécurité des astronautes et du personnel reste la priorité absolue de l’entreprise. Comme si cela ne suffisait pas, SpaceX fait également face à d’autres critiques liées à la discrimination à l’embauche et aux disparités salariales.