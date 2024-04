Tesla : il y aura bien un modèle plus « accessible », peut-être dès la fin de l’année

Elon Musk a profité de la dernière publication de résultats de Tesla pour annoncer une vague de nouveaux modèles de véhicules électriques, dont au loin un modèle plus abordable, et ce dès 2025, voire un peu plus tard cette année. L’entrepreneur star a ainsi dissipé les rumeurs selon lesquelles Tesla aurait abandonné les projets d’un « Modèle 2 » moins coûteux en faveur du développement d’un robot-taxi. Lors de cette même conf-call qui a suivi les résultats du premier trimestre, Musk a répondu aux inquiétudes des investisseurs concernant ce VE plus « économique » en annonçant que le line-up de véhicules Tesla a été mis à jour afin d’accélérer le déploiement de ces nouveaux modèles. « Cela ne dépend pas d’une nouvelle usine ou de nouvelles lignes de production massives » a déclaré Musk, « ce sera fabriqué de manière beaucoup plus efficace sur nos lignes de production actuelles ».

Cette annonce tempère un peu des résultats pour le moins décevants : Tesla a en effet connu un ralentissement sur le premier trimestre 2024, avec une baisse de 9 % de son chiffre d’affaires à 21 milliards de dollars et une baisse de 55 % de son bénéfice net à 1,1 milliard de dollars, des chiffres qui sans surprise correspondent à une réduction sensible des volumes de ventes. Dans ce contexte un peu plus compliqué que prévu, le lancement d’une Tesla plus abordable pourrait être une stratégie gagnante pour renouer avec la croissance. Reste encore à savoir si ces modèles moins chers seront des déclinaisons des modèles actuels ou de tous nouveaux véhicules avec des spécifications bien. distinctes des autres gammes.