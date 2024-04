Speedy piraté : des données personnelles volées lors d’une cyberattaque

Speedy s’ajoute à la liste des entreprises françaises qui ont fait l’objet d’un piratage. La société d’entretien et de réparation rapide automobile annonce avoir été visée par une cyberattaque et cela implique un vol de données.

Sur son site, Speedy indique :

Nous avons immédiatement mobilisé nos équipes d’experts et nos partenaires spécialisés dans la gestion de ce type d’incident, afin de prendre les mesures de protection nécessaires, puis mener les investigations appropriées. Il est possible que certaines de vos données personnelles aient été compromises. Speedy France attache une importance primordiale à la sécurité des clients et de ses partenaires, ainsi qu’à la protection de leurs données personnelles et professionnelles.

L’entreprise assure avoir fait le nécessaire pour contacter la CNIL, comme l’oblige la loi après les piratages. « Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et vous assurons que l’ensemble de nos équipes est mobilisé sur cette résolution », conclut le groupe.

Speedy ne rentre pas dans les détails pour le moment. Il n’est pas précisé quelles sont les données concernées par le vol, bien qu’on puisse imaginer qu’il s’agit des informations comme les noms, prénoms, adresses e-mail et numéro de téléphone. Il n’est pas non plus précisé si l’ensemble des clients sont concernés ou seulement une partie, tout comme il n’est pas dit quand a eu lieu la cyberattaque.

Au vu de la situation, Speedy suspend la possibilité pour les clients de prendre un rendez-vous depuis son site Internet. La société les invite à se rendre directement dans ses garages.