Hala Point : Intel présente l’ordinateur neuromorphique le plus puissant au monde

Si l’on vous dit « ordinateur neuromorphique », vous penserez sans doute à une machine dont la structure a été calquée sur le cerveau humain… et vous n’auriez pas tort. Plus fort encore, ce type d’ordinateur existe bel et bien (en fait depuis la Connection Machine de Thinking Machines dans les années 80), et Intel est même devenu le grand spécialiste de cette branche des super-computers. La firme de Santa Clara vient de dévoiler Hala Point, qui n’est autre que l’ordinateur neuromorphique le plus avancé au monde. La structure particulière de Hala Point t lui permet d’afficher des performances jusqu’à 50 fois supérieures à celles des systèmes informatiques traditionnels. La technologie neuromorphique se distingue par son approche radicale qui consiste à intégrer la mémoire et la puissance de calcul au sein des mêmes unités, facilitant ainsi le traitement parallèle des informations et améliorant considérablement l’efficacité énergétique et la vitesse de traitement.

Image réalisée avec l’IA Ideogram

Hala Point embarque plus de 1 000 processeurs spécialisés pour l’IA et baptisés Loihi 2. Ces derniers peuvent exécuter jusqu’à 20 quadrillions d’opérations par seconde et permettent de simuler 1,15 milliard de « neurones » artificiels et 128 milliards de « synapses » tout aussi artificiels. Ce super-cerveau informatique peut réaliser jusqu’à 15 000 milliards d’opérations pour seulement un watt d’énergie utilisé. Intel envisage d’utiliser Hala Point pour des applications pratiques et complexes au Sandia National Laboratories au Nouveau-Mexique, mettant cette technologie au service de la recherche sur la physique des appareils, l’architecture informatique, et d’autres domaines de pointe.