Larian Studio annonce qu’il n’y aura pas de Baldur’s Gate 4, et parle d’un nouveau projet

Jeu de l’année aux derniers Game Awards, couvert d’éloges par la critique et les joueurs, Baldur’s Gate 3 est incontestablement un chef d’oeuvre du jeu vidéo… qui n’aura pas de suite. La mythique série des Baldur’s Gate en restera donc à ce troisième opus. « Nous n’introduirons aucun nouveau contenu narratif majeur dans l’histoire de Baldur’s Gate 3 ou de ses personnages et compagnons d’origine, et nous ne ferons pas non plus d’extensions ou de Baldur’s Gate 4 », annonce Larian Studio sur sa page communautaire Steam. « Nous travaillons actuellement sur deux nouveaux projets et nous ne pourrions être plus enthousiasmés par ce que l’avenir nous réserve. » Cette annonce vient confirmer les propos récents du réalisateur Swen Vincke, qui avait déclaré que le studio avait abandonné tout projet de DLC pour BG3 et qu’il n’y aurait pas de BG4.

L’après Baldur’s Gate serait encore plus spectaculaire

Si Baldur’s Gate appartient désormais au passé, les aficionados de la franchise ne devraient pas être déçus par ce qui se prépare chez Larian :« Sachez que même si notre attention se tourne vers ces nouveaux jeux, les sensibilités qui vous ont amené à Baldur’s Gate 3 sont bien vivantes ici au château de Larian. Je ne sais pas si nous allons y parvenir, mais en regardant notre travail sur les plans narratifs, visuels et de gameplay, je pense que ce sur quoi nous travaillons actuellement sera notre meilleur travail de tous les temps. »

Voilà qui donne l’eau à la bouche, sachant que l’on se demande sincèrement comment il serait possible de faire mieux que Baldur’s Gate 3 dans le genre RPG. Pour rappel, Baldur’s Gate 3 a tout raflé aux Game Awards, Steam Awards, DICE Awards, GLAAD Media Awards et même Hugo Awards (à l’origine des récompenses pour les meilleurs ouvrages de S.F). Cette liste de trophées n’est pas exhaustive loin s’en faut. Il faut donc un sacré cran pour ne pas vouloir directement capitaliser sur un nom de franchise aussi prestigieux et respecté, un cran qui donne là encore l’impression que Larian se sent sûr de son coup concernant son gros projet en préparation.

Baldur’s Gate 3 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.