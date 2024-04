Des chercheurs posent la première pierre d’un internet quantique

Des scientifiques de l’Imperial College de Londres viennent de bouleverser le domaine de l’informatique quantique, un domaine qui cherche à exploiter les phénomènes de la mécanique quantique tels que la superposition et l’intrication afin de développer des ordinateurs beaucoup plus rapides et sécurisés que les systèmes classiques actuels. Malgré les progrès de la technologie, parvenir à un traitement et à une transmission stables des données quantiques reste un énorme défi en raison de la nature fragile des états quantiques, ces derniers nécessitant une protection contre toute forme d’interférences. Cette nouvelle recherche marque donc une étape cruciale, car pour la première fois, des chercheurs ont réussi à transmettre des données quantiques entre deux machines quantiques et à lire le résultat, posant ainsi la première pierre d’un véritable Internet quantique.

Une mémoire quantique pour stocker l’information quantique

L’information quantique, généralement transportée par des photons, peut être facilement détruite lors de sa lecture. Dans les communications conventionnelles, des répéteurs sont utilisés afin d’amplifier les signaux pour garantir qu’ils atteignent bien leur destination, mais les informations quantiques sont beaucoup plus délicates et ne peuvent pas être répliquées sans altérer ou détruire l’état d’origine. Les chercheurs de l’Imperial College de Londres ont contourné cette difficulté en utilisant une « mémoire quantique » constituée d’un nuage d’atomes de rubidium capable de stocker l’état quantique de la lumière. Ce système de mémoire quantique nommé ORCA (Off-Resonant Cascaded Absorption), s’intègre même au câblage à fibre optique standard et représente une avancée majeure dans la technologie de communication quantique.

Cette étude démontre non seulement la capacité d’interfacer des photons générés par des points quantiques avec une mémoire quantique atomique, mais montre également que ces photons peuvent être stockés puis récupérés ultérieurement sans perdre leurs propriétés quantiques. En parvenant à stocker cette information quantique, l’équipe de l’Imperial College dirigée par le Dr Sarah Thomas et Lukas Wagner vient sns doute de démontrer la faisabilité, à très long terme évidemment, d’un réseau de communication à technologie quantique.