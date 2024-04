X (Twitter) fera payer les nouveaux utilisateurs pour publier des messages

Le réseau social X (anciennement Twitter) va devenir payant pour les nouveaux utilisateurs. En effet, Elon Musk, le propriétaire de la plateforme, dit vouloir lutter contre les bots. Et selon lui, le meilleur moyen est de rendre le service payant selon les cas.

X (Twitter) va ajouter des frais d’accès

Les nouveaux utilisateurs de X devront payer s’ils veulent publier un message, aimer un message/photo/vidéo ou encore mettre un contenu dans les marque-pages pour le retrouver plus tard.

« Malheureusement, de petits frais pour l’accès en écriture des nouveaux utilisateurs sont le seul moyen d’endiguer l’assaut incessant des bots. L’IA actuelle (et les fermes à trolls) peut facilement passer le test : êtes-vous un bot », a indiqué Elon Musk. Il ajoute que « l’assaut des faux comptes utilise également les noms d’utilisateur disponibles, ce qui a pour conséquence que de nombreux bons comptes sont supprimés ».

Le système de faire payer a déjà été testé en Nouvelle-Zélande et aux Philippines. Lorsqu’un nouvel utilisateur s’inscrit, il devra payer ou attendre trois mois avant de pouvoir écrire des réponses. En revanche, il pourra suivre les comptes et naviguer sur X gratuitement, et ce dès le premier jour.

Le montant en euro n’a pas été communiqué, mais il devrait tourner autour de 1€ si l’on se base sur les prix appliqués en Nouvelle-Zélande et aux Philippines.

Il n’est pas encore clair comment cette politique empêchera les comptes spam et les bots de voir le jour car les spammeurs pourront payer les frais ou simplement créer plusieurs comptes et attendre de pouvoir publier des messages. Les utilisateurs réguliers, quant à eux, pourraient être découragés d’utiliser X en raison de l’étape supplémentaire et du fait que d’autres réseaux sociaux sont complètement gratuits.