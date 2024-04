Android 15 : la première bêta est disponible au téléchargement

Après deux Developer Previews, Google rend disponible la première bêta d’Android 15. L’idée est de s’ouvrir à davantage d’utilisateurs, étant donné que le système d’exploitation est un peu plus stable que les deux premières versions pour les développeurs. Attention toutefois : cela reste une version test.

Première bêta pour Android 15

Google a quatre points importants à communiquer concernant les applications destinées aux écrans plus grands, l’archivage et le désarchivage des applications, la prise en charge de l’affichage en braille dans TalkBack et une API au niveau du système d’exploitation pour le chiffrage de bout en bout des clés de contact.

Aider les développeurs à tirer le meilleur parti des grands écrans . Les applications destinées à Android 15 seront désormais bord à bord par défaut, de sorte que les développeurs n’auront plus à faire appel à des classes supplémentaires pour afficher leur contenu au-delà des barres système.

. Les applications destinées à Android 15 seront désormais bord à bord par défaut, de sorte que les développeurs n’auront plus à faire appel à des classes supplémentaires pour afficher leur contenu au-delà des barres système. Améliorations pour rationaliser les performances . Android 15 inclut désormais la prise en charge au niveau du système d’exploitation de l’archivage et du désarchivage des applications afin que les utilisateurs puissent libérer de l’espace sur leur appareil pour les applications peu utilisées tout en conservant leurs données.

. Android 15 inclut désormais la prise en charge au niveau du système d’exploitation de l’archivage et du désarchivage des applications afin que les utilisateurs puissent libérer de l’espace sur leur appareil pour les applications peu utilisées tout en conservant leurs données. Amélioration des communications dans Android . Android TalkBack prend désormais en charge les afficheurs braille qui utilisent des dispositifs d’interface humaine via USB et Bluetooth pour améliorer l’accessibilité.

. Android TalkBack prend désormais en charge les afficheurs braille qui utilisent des dispositifs d’interface humaine via USB et Bluetooth pour améliorer l’accessibilité. Priorité à la confidentialité et à la sécurité. Cette version bêta offre une API au niveau du système d’exploitation pour le chiffrement de bout en bout des clés de contact afin que les utilisateurs puissent gérer et vérifier en toute sécurité les informations de contact d’autres personnes.

La bêta d’Android 15 est disponible pour les Pixel de Google (à partir du Pixel 6). Il suffit de se rendre à cette adresse, se connecter avec son compte Google puis se laisser guider. Pour les nouveautés d’Android 15, elles sont à retrouver sur cet article.