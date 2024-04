Freebox Pop : la migration vers la box Wi-Fi 7 est disponible

Après les nouveaux abonnés, Free autorise les abonnés existants à migrer vers la Freebox Pop supportant le Wi-Fi 7. Elle a été annoncée récemment. La migration concerne les personnes qui ont actuellement une Freebox Pop Wi-Fi 5 ou 6.

Il faut savoir que la Freebox Ultra a un avantage en proposant un « meilleur » Wi-Fi 7. En effet, la box haut de gamme supporte les bandes de fréquences 2,4, 5 et 6 GHz. En comparaison, la Freebox Pop n’a pas le 6 GHz, la bande de fréquence qui offre les meilleurs débits. On parle alors d’un box avec un Wi-Fi Bi-band (deux bandes). Le débit maximum est de 2,2 Gb/s selon Free.

Outre la connexion sans fil, Free a procédé à des petits changements. On retrouve désormais un bouton pour allumer ou éteindre facilement la box. Et les ports USB ont changé de place.

Comment migrer vers la Freebox Pop compatible Wi-Fi 7 ? Rendez-vous sur votre espace client puis dans « Ma Freebox >» et choisissiez l’option « Commander un Server Pop WiFi 7 ». Il ne vous reste plus qu’à vérifier que tout est bon et confirmer la procédure. Attention : Free facture des frais pour la migration. Les coûts sont de 49€. La livraison est par contre offerte.

Pour les autres, la Freebox Pop Wi-Fi 7 est disponible sur le site de Free pour 29,99€/mois pendant un an puis 39,99€/mois.