Nouvelles révélations sur l’utilisation de terminaux Starlink par la Russie

Malgré les sanctions américaines et le déni de SpaceX concernant la vente de terminaux Starlink à la Russie, un rapport du Wall Street Journal révèle que le Kremlin aurait bien acquis ces terminaux pour sa guerre en Ukraine par le biais de ventes sur le marché noir et de transactions avec des intermédiaires. Ces transactions auraient également impliqué un groupe paramilitaire soudanais connu pour avoir commis des crimes de guerre. Le rapport du WSJ met notamment en lumière l’implication de plateformes de vente en ligne russes et les marchés noirs d’Asie centrale, de Dubaï ou d’Asie du Sud-Est, certains appareil ayant même été récupérés via… eBay !

La présence de terminaux Starlink sur le champ de bataille offrirait un avantage technique significatif aux troupes russes, en particulier pour surmonter les problèmes de communication causés par le brouillage ou l’interception des communications radio par les forces ukrainiennes. Ce réseau informel d’intermédiaires souligne en tout cas un effort concerté pour renforcer les capacités militaires de la Russie en Ukraine en utilisant la technologie Starlink, et ce malgré les sanctions internationales et les déclarations publiques de SpaceX à l’encontre de telles transactions. Cette situation soulève évidemment de nombreuses inquiétudes quant aux moyens que se donne SpaceX pour faire respecter les sanctions américaines et La firme d’Elon Musk a t-elle vraiment durci ses contrôles à l’exportation ?

Des terminaux Starlink aussi aux mains de rebelles soudanais

La question de l’utilisation non autorisée de Starlink porte bien au-delà de la Russie et concerne désormais le déploiement d’appareils Starlink par les Forces de Soutien Rapide au Soudan. A noter que les officiels ukrainiens ont pris contact avec SpaceX afin de trouver une solution quant à l’utilisation des terminaux Starlink par les forces russes en Ukraine. Les autorités soudanaises ont leur tour sollicité l’aide de SpaceX pour réguler l’utilisation de Starlink dans le pays, l’objectif étant de bloquer l’exploitation de ces technologies par les forces paramilitaires. SpaceX n’aurait pas fait suite à ces demandes.