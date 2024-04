Meta demande à un juge de mettre fin aux poursuites de la FTC pour pratique anticoncurrentielles

Meta, maison mère de Facebook et Instagram, a demandé à un juge fédéral de mettre fin aux poursuites lancées par l’autorité américaine de la concurrence (FTC) après des accusations de monopole qui pourraient le forcer à céder Instagram et WhatsApp.

Meta va-t-il devoir se séparer d’Instagram et WhatsApp

Les poursuites, lancées en décembre 2020 par la Federal Trade Commission, concernent les acquisitions par Meta d’Instagram et de WhatsApp. Selon l’autorité, ces achats visaient à mettre fin à la concurrence sur le marché des réseaux sociaux.

Dans sa demande déposée devant le juge afin d’éviter un procès, Meta assure que ces deux acquisitions ont été « positives pour les consommateurs et les entreprises », et souligne qu’elles avaient été validées par la FTC lorsqu’elles avaient été réalisées. « La FTC a étudié les deux opérations il y a plusieurs années et les a autorisées. La décision de rouvrir ces dossiers revient à dire qu’aucune acquisition ne sera jamais définitive », a défendu le groupe dans un communiqué.

Meta souligne par ailleurs que la définition du marché des réseaux sociaux ne prend pas en compte TikTok et YouTube, « mettant ainsi de côté certaines caractéristiques particulièrement populaires auprès des utilisateurs de Facebook et Instagram ».

L’élément central dans l’ouverture des poursuites par la FTC est que Meta est parvenu à un pouvoir monopolistique en mettant la main sur ces plateformes potentiellement concurrentes. Mais le dossier avait connu un premier revers en juin 2021, lorsqu’un juge avait rejeté les poursuites initiales. La FTC avait cependant ouvert un nouveau dossier en août 2021, que Meta n’avait, cette fois, pas pu faire clore.

La FTC a jusqu’au 30 mai pour déposer son contre-argumentaire devant le juge. Aucune date d’audience n’a pour l’instant été annoncée. En cas de victoire de la FTC sur ce dossier, les conséquences sur le paysage numérique pourraient être majeures, notamment pour les réseaux sociaux en cas de démantèlement de Meta.