Meta dément l’information se laquelle Netflix pourrait accéder aux données de ses utilisateurs

Si l’on en croit un document judiciaire, Meta permettrait à Netflix d’accéder aux messages privés des utilisateurs de Facebook, une controverse qui a suscité un large débat sur les plateformes de médias sociaux. Ces allégations proviennent d’un document lié à un recours collectif portant sur les pratiques de Meta en matière de confidentialité des données. Ce document suggère que Netflix et Facebook (désormais Meta) entretenaient une « relation spéciale », Facebook réduisant prétendument ses investissements dans le contenu original de son service Facebook Watch afin d’éviter la concurrence avec Netflix, un annonceur important sur la plateforme. Netflix aurait aussi accès à « l’API Inbox » de Meta, permettant au service de streaming d’avoir un accès programmatique aux boîtes de réception de messages privés des utilisateurs sur Facebook, alimentant les inquiétudes concernant les violations de la vie privée et l’utilisation contraire à l’éthique des données personnelles.

Meta a donc nié avec véhémence ces allégations, affirmant par la voix de son directeur de la communication, Andy Stone, que l’accès de Netflix était uniquement destiné à permettre aux utilisateurs de partager leurs activités de visionnage avec des amis via des messages Facebook directement depuis l’application Netflix, une pratique décrite comme courante dans l’industrie. Meta insiste sur le fait que ce procédé n’implique pas le partage de messages privés avec Netflix ou toute autre utilisation abusive des données des utilisateurs. Malgré ce démenti de Meta, l’incident soulève d’importantes questions sur la confidentialité des utilisateurs, les accords de partage de données et la transparence de tels partenariats. La controverse attire également l’attention sur les implications plus larges pour la confiance des utilisateurs et la protection des informations personnelles à l’ère numérique, d’autant plus que Facebook Messenger n’a mis en œuvre le cryptage de bout en bout par défaut qu’au mois de décembre 2023, laissant place à d’éventuelles vulnérabilités en matière de confidentialité.