Galaxy Z Fold 6 : une entrée de gamme à 800 euros, est-ce crédible ?

Il y a deux semaines environ, le site d’info sud-coréen Sisa Journal nous annonçait que Samsung travaillait bien sur un modèle de Galaxy Z Fold 6 d' »entrée de gamme », dont le tarif pourrait avoisiner les 800 euros. Le site ajoutait que ce modèle embarquerait des composants nettement moins premiums que ceux des modèles Fold standards. En d’autres termes, Samsung pourrait proposer un smartphone pliable plus de deux fois moins cher que le modèle actuel (le Galaxy Z Fold 5 a été lancé sur le marché à 1799 euros). Une telle décote tarifaire est-elle cependant réellement crédible ?

800 euros, mais pour quelles performances ?

Il est permis d’avoir quelques doutes : les smartphones pliables coûtent en effet bien plus chers à la production que les smarphones standards, l’écran tenant forcément la part du Lion. Un processeur Qualcomm de moyen de gamme est certes envisageable (comme le Snapdragon 7), mais les performances risquent d’en pâtir fortement lorsqu’il s’agira d’alimenter un écran de plus de 8 pouces (une fois déplié). Difficile aussi d’imaginer de trop grosses concessions sur la partie photo, sachant que les Fold actuels ne sont déjà pas les références absolues dans ce domaine et que le bloc photo reste tout de même un critère d’achat important.

Trancher dans les prix risque aussi d’avoir un impact sur la durabilité et la résistance du mobile, des points particulièrement importants pour un smartphone pliable et qui dépendent là encore de choix de matériaux et d’ingénierie qui ont un coût certain. Une charnière indestructible après des centaines d’ouverture/fermeture, ça a aussi un coût. Bref, s’il est sans doute techniquement possible de vendre un smartphone pliable aux alentours des 800 euros, faire en sorte que ce smartphone reste suffisamment attractif (en terme de performances et de qualité globale) est probablement une tout autre paire de manche.