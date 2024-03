James Webb capture l’image d’un disque protoplanétaire

La formation des planètes reste un sujet central de la recherche astronomique. Ces dernières proviennent de nuages ​​de poussière et de gaz entourant de jeunes étoiles, un processus de lente transformation dont le télescope spatial James Webb (JWST) vient de nous livrer des images saisissantes. Des chercheurs de l’observatoire Steward de l’université d’Arizona ont en effet capturé à l’aide du télescope spatial James Webb des images spectaculaires de l’un de ces pépinières stellaires où naissent les planètes.

Le système solaire HL Tau avec les contours d’espace d’ALMA et la matière circulant vers l’étoile (en orange). Cette image a été capturée par le télescope spatial James Webb

James Webb a ainsi capturé sa première image d’un disque protoplanètaire, cet amas de matières résiduelles provenant généralement de la formations des étoiles. Sur des périodes de plusieurs centaines de millions d’années, la poussière devient ainsi roche, et les roches s’agglomèrent à leur tour pour former les planètes. Si le phénomène de la formation des disques protoplanétaires était bien connu des scientifiques, le gaz et la poussière entourant ces disques empêchait jusqu’ici de capter plus de détails. Le surpuissant JWST a surmonté en partie ces contraintes pour apporter un oeil nouveau sur la proto-étoile HL Tauri et le disque protoplanétaire HL Tau.

James Webb n’est pas assez puissant pour voir tous les détails du phénomène

En observant dans l’infrarouge, le télescope a ainsi pu visualiser les mouvements et les structures complexes au sein de la poussière et du gaz entourant les jeunes étoiles, des données évidemment précieuses pour la communauté scientifique. Pas de miracle cependant : pour capter encore plus de détails, il faudra un télescope encore plus puissant que Webb. L’instrument MIRI de Webb fonctionne en effet à des longueurs d’onde plus longues mais n’a pas une résolution angulaire suffisante. « Aucun instrument actuel n’a la résolution et la gamme de longueurs d’onde requises pour une telle observation » précise l’étude des chercheurs de l’observatoire Steward.